Maailm FSB pidas Moskvas kinni Ameerika kodaniku, keda süüdistab spioneerimises Toimetas Greete Kõrvits , täna, 13:10

AFP/Scanpix

FSB sõnul on vahistatud USA kodaniku nimi Paul Whelan. Peale selle, et mees nabiti kinni 28. detsembril ja et talle esitati süüdistus spionaažis, ei ole FSB ühtki muud detaili avaldanud.