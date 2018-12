Tammist: Emirates on huvitatud pakkuma otselende Tallinnast Dubaisse 

Dubai lennujaam on oluliseks transiitsõlmeks lennureisidele Austraaliasse, Aasiasse ning Aafrikasse. “Regulaarse ühenduse korral saaksid eestlased soodsamalt ka nendesse piirkondadesse reisida, huvi Tallinna suunal on üles näidanud muuhulgas Emirates ja ka odavlennufirma flyDubai,” ütles Tammist pressiteates.

„Peame endi nähtavust Lähis-Ida piirkonnas suurendama Eesti ettevõtjate ekspordivõimaluste laiendamiseks, samuti on meie esindatus oluline ka seetõttu, et kogu Pärsia lahe piirkond on muutumas üha populaarsemaks turismisihtkohaks eestlastele,“ rõhutas Tammist.