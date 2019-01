Jõulud "Jõulutunnel” kogus haruldasi haigusi põdevate laste ravi toeks rekordilised 331 622 eurot Toimetas Sirje Maasikamäe , eile, 11:28 Jaga:

“Jõulutunneli” seekordset saadet juhtisid Anna ja Kristjan Pihl. ERR

ETV heategevuslik saade “Jõulutunnel” kogus haruldasi haigusi põdevate laste ravi toeks 331 622 eurot, mis on suurim toetussumma saate ajaloos. Tänavune “Jõulutunnel” tegi koostööd SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga, et toetada haruldasi haiguseid põdevate laste ravi. Kokku laekus annetusnumbritele 315 040 eurot, koos fondi kontole laekunud 16 582 euroga kujunes “Jõulutunneli” annetuste kogusummaks 331 622 eurot. “Oleme äärmiselt tänulikud, et tänavune “Jõulutunnel” võimaldas haruldaste haiguste teema Eestimaa inimestele lähemale tuua. Loodetavasti jõudsime ka nende peredeni, kes on siiani oma murega üksi, kuid kes said lugudest julgust, et oma abivajadusest fondile teada anda,” sõnas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein. “Erakordselt suurest annetussummast on meil võimalik toetada paljude haruldasi haigusi põdevate laste ravi. Täname südamest kõiki häid annetajaid, “Jõulutunneli” saates oma loo rääkinud peresid, esi