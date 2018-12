Soome saatkond sai politseilt 180 kaotatud või varastatud dokumenti  

Sel aastal on Soome suursaatkonna konsulaarosakonnas käinud umbes 80 soomlast, kes on vajanud konsulaarabi, ütles saatkonna konsulaarametnik Pille Lukka Õhtulehele. Tema sõnul on nad tänavu saanud Eesti politseilt umbes 180 kaotatud Soome kodaniku dokumenti. Saatkonnal pole täpset infot, kas tegemist on vargusega või dokumendi kaotamisega.