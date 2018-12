Riigikogu kultuurikomisjon ei poolda viipekeele päeva riiklikuks tähtpäevaks nimetamist  

Kurtide liit pöördus novembris riigikogu kultuurikomisjoni poole küsimusega, kuidas saaks nimetada 1. märtsi viipekeelt tähistavaks kalendritähtpäevaks. Kultuurikomisjon arutas asja ning leidis üksmeelselt, et viipekeele päeva tähistamine on oluline nii kurtide kogukonnale kui ka viipekeele vajaduse ja tähenduse mõistmiseks. Komisjoni hinnangul ei täidaks aga viipekeele päeva nimetamine riiklikuks tähtpäevaks soovitud eesmärki, teatab komisjoni esimees Aadu Must vastuses kurtide liidule. Eestis on palju olulisi tähtpäevi, mida tuntakse ja tähistatakse, kuid üldise tava järgi ei tähistata neid riikliku tähtpäevana, vaid kogukonna eestvedamisel, märgib Must. Viipekeelt ja kurtide kogukonnale olulisi teemasid saab esile tõsta temaatilise päeva korraldamise kaudu. Koostöös vastavate ministeeriumide ning teiste huvirühmadega, nt Eesti pimedate liit ja Eesti puuetega inimeste koda, oleks võimalik sellele pöörata rohkem tähelepanu. „Toote oma kirjaski välja, et viipekeele päeva tähistatakse igal aastal 1. märtsil,“ teatab Must kurtide liidule ja lisab, et peale selle tähistatakse iga aasta septembris rahvusvahelist kurtide nädalat. „Ära ei maksa unustada ka emakeelepäeva, mida tähistatakse riikliku tähtpäevana 14. märtsil. Eeltoodud kuupäevadel on võimalik Eesti kurtide liidu eestvedamisel tõstatada koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja huvirühmadega ühe olulise valdkonnana ka viipekeele ja pimedate kirja tähtsustamine,“ märgib Must. Kultuurikomisjoni hinnangul annab eeltoodud kuupäevade rohkus viipekeelele palju suurema kõlapinna, piiritlemata seda ühe riikliku tähtpäevaga.