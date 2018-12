Mida arvavad eesti muusikud Raadio 2 Aastahitil puhta töö teinud nublust? 

Ott Evestus Martin Ahven

“Eesti laulul” suuremat tuntust saavutanud Ott Evestusel jagub samuti nublu kohta ainult kiidusõnu. “Ma arvan, et väga hästi ja õigesti ajab oma asja, niimoodi tulebki seda teha. Ta nägi seda kohta, et kõik üritavad ja proovivad, temal tuli mõte, et oh, teeks ka, aga hästi!” arvab ta.

“Ta tuli ja tegi, ma olen 100% tema poolt. Tundub, et ta naudib ka seda, see on puhas kuld, andku ainult tuld! Ma loodan tõesti, et see aasta on andnud talle nii palju motivatsiooni juurde, et järgmine aasta saab ta keerata täiesti viimase vindi peale asja,” innustab ta.

Evestuse sõnul ei tule talle üllatusena, et nublu sel aastal eesti muusikamaastiku vallutas. “Ei tule üllatusena, sest kogu see räpi on üle kogu maailma kogu aeg kasvanud. Minu jaoks oli üllatus see, kui ma käisin viis aastat tagasi Tokyos ja seal oli räpp kõige kõvem sõna. Pärast seda ma sain aru, et kui see seal on juba nii kõva sõna, siis see võtab kogu maailma üle nagunii. Mõminaräpp on lihtsalt evolutsiooniline punkt, kuhu see asi on jõudnud ja see liigub kindlasti edasi,” usub ta.

Muusiku sõnul ongi praegu pead tõstmas alternatiivsemad muusikaliigid. “Näiteks räpiliigid, mis on eriti kurjad ja julmad, saavad popimaks. Mulle eriti meeldib selle punt nagu “Horror”, kes ka eelmise aasta alguses ilmus välja ja praeguseks on nad koostööd teinud juba The Prodigyga ja teiste kõvade nimedega. Räpimaastikul on see nublu täielik vastand muidugi, seal ei ole mingit mõminat, ainult karjumine ja röökimine ja endast väljaminek, aga siiski on see räpist tulnud. Räpp on nagunii praeguse aja rokkmuusika, mis noortega räägib, noored saavad sellest aru. See ongi oluline. Räpp on sama oluline kui rokkmuusika 20 aastat tagasi,” arvab ta.

Evestuse arvates ei ole küsimustki, et nublu ka järgmine aasta eesti muusikamaastikul kõva sõna on. “Paar hitti, mis ta on see aasta teinud, ta on nendega nii tugevalt ennast kinnitanud. Ta peaks väga laisaks minema, et järgmise aasta jooksul pildilt ära kaduda. Ma arvan, et ta on sellises kohas, kus ta praegu ainult ennast ületada tahab, ma usun, et ta on võimeline palju enamaks, ta saab ise ka sellest aru. Järgmine aasta tulevad temalt veel suuremad hitid!” usub ta.

The Boondocks: meile meeldib tema arrogantsus