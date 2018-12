PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 31. detsember 

Palju õnne, Kaljukits! Algaval aastal valitsevad kained ja asjalikud meeleolud. Sulle on väga tähtis laitmatu maine ning autoriteet. Küllap leidub ambitsioonikust ka karjäärialaseks edasipürgimiseks. Oled valmis väsimatult tööd rügama, sest usud, et oled oma õnne sepp. Õnnelik olemiseks on aga vaja ka armuasjade jaoks aega võtta ning endale ajuti hõlpu anda.