Vene pidulised Tallinnas: "Inimesed ja riik, need on kaks eri asja." 

„Me pole kunagi varem siin olnud, see on esimene kord,“ ütleb Peterburist tulnud Stanislav. Ta tahab tutvuda meie maa ja inimestega. Maine olevat Eestil igatahes hea. „Sõbralik riik, ikkagi endine Nõukogude Liit,“ kirjeldab ehitusel töötav mees meeleolusid Eesti suhtes. Aga kogu see propaganda ja jutt sellest, et eestlased on venelasi vihkavad fašistid?