AASTA 2018 LOOMARIIGIS: surmav konn, kodutu karu ja teised 

Vähe sellest, et haridusminister Mailis Reps kannab hoolt oma kuue lapse eest. Tal on kodus ka neli koera, kellest üks on eriline naaskel. Nimelt on Bostoni terjeri Betsy suur kirg enese aia alt väljakaevamine, kirjutas Kroonika. Et see oli juba neljas kord, olid Repsi naabrid turris – nad tundsid muret nii looma kui ka enda turvalisuse pärast.