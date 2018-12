AASTA 2018 HEATEOD: päästetud elud ja imelised annetused 

ETV heategevusprogramm „Jõulutunnel“ kogus annetusi haruldaste haigustega laste raviks, summa lähenes 300 000 eurole. „Jõulutunneli“ partneri, Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi abisaajate hulgas on ka lapsi, kes põevad haigusi, mida esineb vaid ühel inimesel miljonist.

Keilas juhtus õnneliku lõpuga lugu: koolipoiss päästis liikluses ohtu sattunud pisitüdruku. Sotsiaalmeediasse postitatud loo abil leidis tüdruku ema heategija üles ning sai teda isiklikult tänada. Ema kirjeldas, kuidas ta oli kahe lapsega Pargi tänava mänguväljakul ja valmistus koju minema. „Kolmeaastane sõitis rattal ja mina läksin väiksema lapse ja koeraga järel. Kolmeaastane sattus oma rattasõiduga väga hoogu ja kuna hetkel on tal „mina ise“ faas, ei kuulnud/kuulanud ta minu käsku seisma jääda ja vuras ülekäigu poole. Kuna liikus oli ka parajalt tihe, hakkasin tõsiselt muretsema ja last hüüdma, kuid minu väike uljaspea ei teinud välja,“ seletas ema. Õnneks oskas ohtlikku olukorda hinnata noor koolipoiss, kes peatas ratta ja hoidis last kinni, kuni lapsevanem järele jõudis.