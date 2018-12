SUUR KOKKUVÕTE: 2018. aasta sündmused – 2. poolaasta 

On ammu teada, et ahnus ajab upakile, aga kes meist ülteks ära niisama sülle pudenevast 20 888 eurost. Laine Randjärv teatas pärast Eesti Konserdi juhi konkursi võitu, et 1. veebruari asemel asuks ta tööle hoopis pärast riigikogu volituste lõppu. Parlamendist otse riigitööle minnes kaotanuks ta eelnimetatud kompensatsiooni. Hiljem selgus, et valijate usaldus, missioon ja muud ülevad sõnad, millega riigikogus lõpuni istumist õigustada, ei kaalunud siiski üles töökohta Eesti Kontserdis ja Randjärv nõustus alustama ka veebruarist, kuid skandaal oli juba liiga suureks kerinud. Isegi nii suureks, et Eesti Kontserdi tellitud auditiga ilmnenud aastate pikkune raha väärkasutus Hortus Musicuse, Andres Mustoneni ja Peeter Vähi tehingutes ei pälvinud suuremat tähelepanu isegi pärast Andres Mustoneni kommentaari, et ta ei pea vajalikuks midagi kommenteerida, sest tema ülesanne on teha suurepärast muusikat ja ülejäänul pole mingit tähtsust.