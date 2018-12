Prantsuse kollavestid ründavad meediat: "Ajakirjanikud – reeturid!" 

Sajad kollavestid kogunesid Prantsuse telekanalite toimetuste juurde, et ajakirjanike tegevuse suhtes pahameelt näidata. AP teatel hüüti üheskoos "Ajakirjanikud – reeturid!" ning mõned protestijad loopisid hoonete ja inimeste suunas kive. Politsei kasutas nende taltsutamiseks pisargaasi.

Kollavestid pole nimelt rahul, et Prantsuse juhtivad uudistekanalid õigustavad president Emmanuel Macron'i valitsuse tegemisi. Samuti pisendab meedia nende sõnul protestiaktsioonide suurust, kuigi demonstratsioonid on alates 17. novembrist olnud eri väljaannetes põhiuudiseks pea iga päev.

AP/Scanpix

Lisaks meediahoonete esisele võis protestijaid nädalavahetusel näha marssimas Champs-Elysees ja Eiffeli torni juures. Kollavestid on lubanud ka aastavahetusel Champs-Elysees kohal olla. Politsei ja eriüksused on rohkearvuliste protestijate hulgaga arvestanud ning plaanib suurendatud jõududega korda tagada. Kardetakse aga, et pärast südaööd võib olukord peatänaval vägivaldseks muutuda, mistõttu soovitatakse turistidel sealt sel ajal pigem eemale hoida.