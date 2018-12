VIDEO! Kuidas Olivier´i salatist sai kodune kartulisalat 

Salat Olivier. Tatjana Iljinina

Kartulisalat on eestlaste peolaudade kroon olnud juba mitu inimpõlve. Nõukogude liidu "viljastavates" tingimustes kulutulena üle kuuendiku planeedist levinud külmroal on aga suursugused juured, mida ei tasu ära unustada. Kui palju on ühist meie köökides nendel tundidel kibekiiresti valmivatel tuhandetel kartulisalatitel ja üle-eelmisel sajandil Belgast pärit koka Lucien Olivieri loodud külma suupistel?