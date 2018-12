ENNEKUULMATU: kolme kuuga tünnis üle Atlandi ookeani  

VÄIKE, AGA PEAB VETT: Tünn tundub ka väljast üsna tilluke, kui seda El Hierros vette lastakse. AP/Scanpix

Oranži tünni ehitas Savin valmis väikelaevatehases Prantsusmaa rannikul Aresis. Pikkust on sellel kolm ja laiust 2,1 meetrit ja tühikaalu vaid 450 kilogrammi – püstivuse parandamiseks on põhja alla valatud betooni. Juhuks kui hiidlained või mõni mereelukas peaks ründama, on laev ka tugevdustega varustatud. Küljel on päikesepaneelid, mis peaksid andma piisavalt voolu telefoni ja GPS-positsioneerimise jaoks. Enne Kanaaridele sõitu veetis Savin oma tünnis kolm päeva Vahemerel õõtsudes, et omal nahal järele proovida, kas tal ikka on piisavalt julgust pikk reis ette võtta. „Mul on mandoliin kaasas ja kui igavaks läheb, siis mängin endale seltsiks muusikat,“ ütles ta Le Parisien'i ajakirjanikule.