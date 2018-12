AEG VENIB JA VENIB: britid on kaotamas usku Brexitisse 

Nii valitsevad konservatiivid kui ka opositsioonis istuv Tööerakond on ühte meelt, et kui peaminister Theresa May (pildil) ei suuda jaanuaris parlamendihääletusel läbi suruda Euroopa Liiduga kooskõlastatud Brexiti-lepet, pole võimalik 29. märtsil kõigile senistele suhetele risti peale tõmmata, ust pauguga kinni lüüa ja lepinguta lahkuda. „Isegi siis, kui mingi ime läbi parlament peaks leppe heaks kiitma, jääb liialt vähe aega, et muuta seadused sellele vastavaks,“ märkis Observerile konservatiivide juhtkonda kuuluv Dominic Grieve. „Seetõttu on päris selge, et Euroopa Liidust lahkumine tuleb edasi lükata.“

Sunday Times'ile intervjuu andnud kaubandusminister Liam Fox ütles, et Brexit on võimalik ainult sel juhul, kui Euroopa Liiduga sõlmitud leping saab parlamendis heakskiidu. „Kui parlament hääletab vastu, siis on tõenäosus, et Brexit üldse tuleb, sama suur, kui kulli ja kirja visates ennustada, kumb mündipool peale jääb.“