Esimesed geenmuundatud inimlapsed loonud Hiina teadlane peidab end avalikkuse eest 

He Jiankui konverentsil Hong Kongis AFP/Scanpix

Mitmed teadlased on aga dr He teost šokis ning mõistavad inimeste geenide muundamise hukka. "See on vastutustundetu.. selline inimeksperiment ei ole ei moraalselt ega eetiliselt kaitstav," kommenteeris Pennsylvania Ülikooli geenitehnoloog Kiran Musunuru.

Suure avaliku hukkamõistu tõttu on dr He peitnud end ühte Shenzheni ülikooli külaliskorterisse, kus majutatakse tavaliselt külalisteadlasi. New York Times avaldas pildi, kus on meest näha rõdul seismas. Mehe tundsid piltidelt ära ka temaga koos töötanud kolleegid. Paar päeva varem nähti teda vestlemas naisega (arvatavasti dr He abikaasa), kes hoidis süles tekki mässitud beebit. Maja ees valvab aga neli erariietes turvameest, kes küsisid maja juurde tulnud ajakirjanikult, kust ta teab, et He Jiankui seal elab. Nii ülikool kui politsei keelduvad aga kommenteerimast, kes täpselt teadlast valvab.