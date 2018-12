Koos Nubluga R2 aastahiti tiitli saanud Reket: sel aastal võitsid publiku südame artistid, keda eelmisel ei teatudki 

Enda suurimaks muusikaliseks saavutuseks 2018. aastal peab Reket just albumi väljaandmist. Sellelt albumilt on Raadio 2 aastahittide edetabelis veel kaks lugu: „Kui puus pöörleb“ ning „Külm ja raske“. Nõnda on Reket ainsana edetabelis kolme looga. Isegi neljaga, kui võtta arvesse, et 19. kohal oleva Maiani loo „Sinise leegiga“ sõnad kirjutas ka just tema. „Olen varemgi teistele sõnu kirjutanud, paljud neist pole veel avaldatud. Maianiga läks koostöö hästi ja saime väga lahedad laulud. Neid tuleb veel,“ rõõmustab muusik.

„Kokkuvõttes jäin 2018. aastaga väga rahule,“ tõdeb Reket. „Ma ütleks, et muusikas on olnud väga produktiivne ja progressiivne aasta. Areenile astus palju tegijaid, kellest varasemalt polnud keegi kuulnudki. Nimesid nimetamata usun, et igaüks leidis artisti, keda ta 2017. aastal ei teadnud ning 2018. ainult teda kuulaski,“ leiab räppar.

Reket ja Nublu klappisid algusest peale

Raadio 2 aastahitiks valitud „Mina ka“ esitajate Nublu ja Reketi polnud veel ristunud, kui uustulnuk Reketile laulu demo saatis. „Meil klappis kuidagi algusest peale. Ma ei tee tavaliselt teiste artistidega lugusid koos. Kõik neli albumit on põhimõtteliselt sooloplaadid,“ selgitab Reket. „Aga temal oli mingi x-faktor. Mõtlesin, et annan sõrme – pidasin seda riskiks – ja vaatan, mis saab. Ja noh, mis siis sai? Superstaar sai!“ muheleb Reket.

Enne seda oli Reket kuulnud Nublu repertuaarist lugu „puhkus (muruniitmise hymn)“. „See oli nii naelapea pihta! Jagasin seda kohe ka teistega,“ kirjeldab Reket esmaemotsioone. „See oli originaalne, vaimukas ja lihtsasti seeditav. Polnud veega lahjendatud, nilbe ega üleolev,“ lisab Reket ja nendib, et tema sellist muusikat kirjutada ei saakski.