Juhtkiri | 2018. aasta kruvis valimiste-eelseid pingeid 

Olgu põhjuseks siis valimiste-eelne aeg, sotsiaalmeedia tähtsuse tõus või saja aasta juubelit tähistanud riigi vajadus end ümbermõtestada ja uusi sihte seada, kuid tagasivaade lõppevale aastale, mille leiab teemavaldkondade ja kuude kaupa tänasest lehest, kõneleb sellest, et rahuloluks oma riigi ja kogukonnaga ei piisa ainuüksi paranenud majanduslikest oludest. Kaitsmist vajavaid väärtusi on palju, olgu selleks siis puhas loodus või rahvusidentiteet. Küll aga võib soodne majanduskeskkond olla üks põhjustest, miks peaministrierakond sammub skandaalidest ja Reformierakonna vihasest kriitikast priiskava eelarve suunal hoolimata uuele aastale vastu populaarseima erakonnana.

Kas viimane suudab seda positsiooni hoida ka valimisteni ja millised saavad olema teiste erakondade šansid, näitab aeg. Suuremat elevust on oodata näiteks tuludeklaratsioonide esitamise aegu: kas riigilt korraga suurema summa tulumaksu tagasisaajate rõõmuhõisked suudavad summutada tagasimaksjate võimalikku pahameelt? Või avastame, et eestlaste finantskirjaoskus on nii heal tasemel, et erilisi üllatusi isiklikul ega riiklikul tasandil ei tulegi?