Taavi Libe | Eestlane on vahva ja hea. Tegelikult ka 

Tegelikult ma peaksin praegu kirjutama midagi kokkuvõtlikku lõppevast aastast, aga viimast 12 kuud peas järjest läbi kedrates mõistsin, et artikkel jääks päris lühikeseks. Jaanuari alguses Õhtulehe arvamuskülgedel 2018. aastaks soove sõnastades õnnestus mul mõne asjaga endalegi üllatuseks nii täppi panna, et kaalusin varianti kandideerida „Selgeltnägijate tuleproovi“. Telesaatesse ma ei jõudnud, aga kui Nastjal on soolapuhumisest vaheldust tarvis, siis võite kutsuda mind oma põllukive ja toasusse väestama.

Päris ja väljamõeldud solvujad

Ühe soovunelmaga panin aga põhjalikult puusse. Kirjutasin soovi, et kõik eestlased, kes on viimastel aastatel lihvinud filigraanseks oskuse solvuda, võtaks uuel aastal ette oma huumorimeele arendamise. Ma ei hiilga just originaalsusega, kui nimetan lõppevat 2018. aastat solvumisi täis aastaks. Algas see juba 1. jaanuari esimestel minutitel niinimetatud hümniskandaaliga ning loodetavasti(!) lõppes läinud nädalal, kui maailmatasemel vehklemistreener kaotas inetu räuskamise tõttu suure tõenäosusega võimaluse tulevikus Eesti aasta parima treeneri tiitel võita, vaatamata tema õpilaste tulemustele.

Huumorimeelega pole eestlastel lood aga sugugi nii viletsad, kui ma aasta eest järeldasin. Erandeid muidugi leidub ja ilmselt istub üks teatud ühiskonnategelane praegugi – aasta viimasel päeval – kramplikult toolil, käed põlvedel, ning üritab iga hinna eest vältida erootilisi kujutluspilte omasooiharusest. Ehk ilmub uuel aastal kuskilt Truffaldino, kes käsutab selle õnnetu inimese prints Tartaglia kombel kaksiratsi redeli otsa kõhutuule abil huumorisoolikat puhtaks puhuma.

Aga tegelikult kinnitab mainitud erand reeglit. Olen töö ja muude tegemiste tõttu kohtunud lõppeval aastal eestlastega väga erinevatest eluvaldkondadest ja peaaegu kõik olid äärmiselt mõnusad ja muhedad. Millises Eestimaa padrikus elavad siis need solvujad, ärritujad ja vihakõnelejad? Sain alles aasta lõpus aru, et mõtleme need ebameeldivad tegelased ilmselt ise välja ja sulandame seejärel osakeseks massist.

Naudime vaatepilti

Arusaamine jõudis minuni tänu sellele, et tutvusin inimesega, kes päris pikka aega tundus minu suhtes kõrk ja ehk veidi ebameeldivgi. Kohandasin endagi käitumist tolle tegelase suhtes pisut üleolevaks ning nii eksisteerisime samas kogukonnas teineteisest sisuliselt välja tegemata. Kõrvaliste tegurite sunnil sattusime aasta lõppfaasis siiski tihedamalt suhtlema ning selgus kurbnaljakas tõde. Ma olin tundunud tema suhtes kõrk ja ehk veidi ebameeldivgi, mille peale kohandas ta endagi käitumist pisut üleolevamaks...