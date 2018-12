Seisukoht | Jagamisrõõmust 

See, et kogumiskarbid kõlisevad eriti valjusti just enne aasta lõppu, on paratamatu – antakse ikka sellele, kes küsib (ja usutava mulje jätab), ja küsida tasub siis, kui andja on heldes tujus. Abivajajale tähendab see, et uhkus tuleb alla neelata, ja oma kurva ning tihti väga isikliku looga rahva ette tulla. Pole raske arvata, et paljud kannatavad pigem vaikselt ja salaja, paremal juhul leiavad abi saamiseks anonüümsema viisi.