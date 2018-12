VIDEO | 94-aastane Leida Rammo ootab oma surma: vanainimesel ei ole võimalust otsustada, millal ta maailmast lahkub, seda peetakse kuriteoks! 

Rammo, kes vaid kuus aastat noorem, kui Eesti Vabariik, nendib, et ei oota oma 100. sünnipäeva. “Eks ma olen kunstlik olevus ikkagi, sellepärast, et ma olen sõltuv meditsiinist kahjuks. Ma ei pea seda täiesti õigeks, kas seda on vaja?” pärib ta.

Rammo sõnul ei ole õige, et vanainimesele ainta võimalust otsustada, kuna ta surra soovib, et seda peetakse kuriteoks. "Surm võib valudega tulla ja inimene võib väga piinelda, aga seadus näeb ikka ette, et teda tohterdataks veel. Kas see on vajalik, seda küsimust peaks arutama rohkem vanainimeste endiga, aga nendelt ei küsita," tõdeb naine, kes ausalt julgeb tunnistada, et ootab oma surma.

“Mina olen elanud üle kolm põlvkonda ja iga põlvkond on täitsa erinev. Maailmas on praegu kuus miljardit täiesti uut inimest minu jaoks, aga mina olen see vana jääk. Ütleme, et ma ei ole veel 100, aga just need 90 ja üle 100, ma ei tea, kui palju neid maailmas on, ma pole statistikas ka kuulnud seda, aga minu meelest oleme meie ülejääk. Enamus neist sooviks elust lahkuda väärikalt ja ise otsustades,” tunnistab ta, lisades, et kahjuks elus tal enam eriti rõõme pole ning midagi teda enam naerma ei ajagi.

Kahjuks ei ole Rammol enam ka silmanägemist, seega peab ta oma tütart paluma, et too talle ette loeks. Kuid Rammo on õppinud ära ka pimedate raamatukogus lugemise. “Ma olen nüüd juba seal üle 500 raamatu lugenud sellest ajast, kui ma enam korralikult ei näe. Seda ma teen. Lugema peab minu meelest. Aga seda just praegune põlvkond noori ei tee. Muidugi on erandeid,” nendib ta.

Rammo paneb inimestele südamele ka seda, et inimesed peavad õppima muutuma ning lõpetada tuleb maailma rikkumine. “Kas me oleme loodud siia maailma üldse hävitama? Kas ongi inimkond selleks tekkinud või inimesele mõte selleks antud, et hävitada maakera? Praegu milline segadus valitseb maailmas. On õudne mõelda, me ei tee muud, kui ainult rikume loodust. Seda kõik progressiivi nimel, meie egoism, inimese egoism on ikka väga suur,” ütleb ta.