Üllar Jörberg saadeti Tartus viimsele teele 

Raadio 2 peatoimetaja ja bändi Kosmikud trummari Kristo Rajasaare sõnul tabas Jörbergi ootamatult südameatakk. "Eks tal oli mitmeid terviseprobleeme," tõdes Rajasaare. Üks neist oli suhkruhaigus, nagu vihjamisi võib välja lugeda Üllar Jörbergi Õhtulehele antud intervjuust vanameistri 75. sünnipäeva puhul. Jörberg ütles seal, et tal on arsti määratud kindlad söögikorrad.

Jörbergi sõber Meelis Michelson rääkis Kroonikale, et 26. detsembri hommikul polnud mingeid märke, et see võib jääda muusiku viimaseks elupäevaks. "Üllar oli veel enne surma väikse solaariumi võtnud," ütles Michelson. Koju jõudes hakkas Jörbergil halb, mees kukkus kokku ja suri. "Ilmselt oli südameatakk, täpselt veel ei teata, aga see ei olnud seotud ühegi pikaajalise haigusega," rääkis Michelson Kroonikale.