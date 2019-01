ÄRA JÄÄ DIIVANILE VEDELEMA: vaata, kus saad aasta esimesel päeval tasuta trenni minna!

Kahtlemata on üks enim antud uusaastalubadusi alustada uuel aastal sportliku eluviisiga, mis aga 31. detsembri pidustustest taastudes enam nii kindel plaan ei ole. Selle asemel, et diivanil telerimaraton ette võtta, hoopis liiguta – trenn annab kehale ja vaimule tõeliselt hea laengu ja võitmatu tunde, millega uut aastat tervitada.

“Et uuel aastal kohe hooga alustada ja sportlikku eluviisi juurutada, korraldame juba teist aastat koos MyFitnessiga 1. jaanuaril Tallinnas ja Tartus mõnusa ühistreeningu, kus igaühel on võimalik proovida erinevaid treeningstiile ning leida ehk uueks aastaks uue lemmiku. Kõik, kes registreeruvad MyFitness kodulehel või kasutavad Tallinna Ülemiste City ja Tartu Annelinna MyFitnessis treeningule saabudes salasõna „PROfeel“, pääsevad treeningule tasuta,“ ütles Valio turundusdirektor Krista Kalbin.

Pärast jõulupühi ja uue aasta pidustusi vajab organism rikkalikest toitudest puhkust, nii et tervisliku toidu kursil võiks alustada kohe aasta esimesel päeval. Tee oma kõhule pai ning söö mitmekesiselt ja tervislikult. Püüa mitte veeta päeva vana-aasta õhtu jääke nokkides, vaid mõtle 1. jaanuari toidule juba eelmistel päevadel poes käies. Koosta vähemalt kolme toidukorraga menüü, mis ei koormaks organismi ja annaks sellele kasulikke toitaineid ja vitamiine, millest kehal on pühade perioodil vajaka jäänud.

„Toitumise korrastamine ei tähenda ju sugugi seda, et pead edaspidi ainult köögiviljadest toituma ja ees seisavad näguripäevad. Tuleb taastada normaalne rütm ning valida toiduained, mis pakuvad lisaks toiteväärtusele ikka ka maitsenaudingut. Valio tootevalikus on patuvabaks maiustamiseks saadaval näiteks PROfeel sari, mis on valgurikas ja samas täiesti suhkruvaba,“ rääkis Valio esindaja.