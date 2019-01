Kalev Lilleorg/Naisteleht

"Ma ei mäleta, et kook või magustoit oleks mul kunagi nii põhjalikult aia taha läinud, et seda külalistele pakkuda ei sünni. Aga just sellise kogemuse võrra rikkamaks tegi mind kaugetele külalistele mõeldud pidulik õhtusöök esimesel jõulupühal," pihib Evelin värskes Toidutare kolumnis. Mis edasi sai? Millise õppetunni Evelin sai? Seda loe SIIT