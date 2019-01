Suri Eesti esimene siirdkopsudega laps 

Janno Puusepa Fond postitas täna Facebooki kurva uudise. "Valter on siitilmast lahkunud. Loodetavasti kuhugi, kus on parem," seisab postituses. Valter soovis õppida juristiks, näitlejaks või arstiks, oli vapper võitleja ja meile kõigile eeskujuks. Temal ja ta vanematel oli julgus võtta ette riskantne samm ning siirdada lapsele uued kopsud. Valter sai hingata. Hingata niimoodi, et ta ei pidanud selle peale mõtlema.