HELENI BEEBIBLOGI | Olen proovinud Carmenit magades tissi otsast ära võtta, aga see lõpeb suure vihase kisaga 

Helen Kõpp Erakogu

Mul on tunne, et mina ei oska beebit magama panna. Mõnel hirmsal hetkel, kui Carmen magama ei jää, haaran oma lemmiku, Google’i, ja uurin, kas uinutan last õigesti. Kuna internetist saab igasuguseid vastuseid, jõuan beebi kasvatamise raamatust ja Google’ist saadud tarkusi seedides järeldusele, et peaksin tegema täpselt nii, nagu sisetunne ütleb.