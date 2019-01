EMO ARST RAKETTIDEST: „Uskuge, uude aastasse on palju mõnusam minna kahe, mitte ühe silmaga.“

Jõulud EMOs ei erine Põlluveeri sõnul argipäevadest EMOs, kuid kui pühad tulevad, hakatakse tooma vanainimesi igaks juhuks kontrolli. „EMO on valmis erakorralist abi andma ööpäev läbi, aga igaks juhuks pöördumine ei ole vajalik. Soovitan pigem pakkuda eakale emotsionaalset tuge, mitte tuua EMOsse. Kui on mingi tervisemure, soovitan pöörduda esmalt perearstile või helistada perearsti telefoniliinile. Kutsun üles veetma pühasid koos oma eaka lähedasega, mitte teda EMOsse transportima. Vanainimesel on lähedastega palju mõnusam olla pühade ajal kodus kui EMOs järjekorras istuda,“ räägib dr Põlluveer.