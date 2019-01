Pikkadel jõulupühadel saab valveapteegist abi ööpäev läbi 

Südameapteegi Tõnismäe apteegi juhataja Külli Tederi sõnul on viimastel nädalatel kasvanud viirushaigustesse nakatunute arv, mis arvestades saabuvaid pikki pühasid tähendab ka tavapärasest suuremat vajadust külmetussümptomeid leevendavate ravimite järele. „Kuna sel aastal on jõulud sattunud nii, et lisaks eelnevale nädalavahetusele saab enamik inimesi puhata järjest viis päeva, peaks kindlasti veenduma, et vajalikud retseptid või retseptiravimite varud krooniliste haiguste vastu on jõulupühasid veetma minnes olemas,“ juhtis proviisor tähelepanu.