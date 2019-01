TERVISEAMET: kümme nõuannet, et terviserike ei rikuks pühasid

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialisti Kalev Pahla sõnul on jõulud ja aastavahetus aeg, mil inimesed on kõrgendatud meeleolus ning liiguvad palju ringi. „Kõige selle juures tuleb olla tähelepanelik enda ja oma lähedaste suhtes, et ootamatud terviseprobleemid või õnnetused ei varjutaks rõõmsaid pühi,“ ütles Kalev Pahla, kelle sõnade kohaselt töötavad nii haiglate erakorralise meditsiini osakonnad kui riigi enam kui 100 kiirabibrigaadi pühadest hoolimata tavapärase töökorralduse alusel. Koormuse suurenemise korral saab rakendada lisabrigaade.