VIDEO | Verekeskused ootavad pühade eel doonoreid

Põhja-Eesti verekeskuses pole veel verevarud kriitilise piiiri peal, kuid mõttekas on koguda varusid, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Tegelikult ei ole midagi hullu lahti, aga tulemas on pikad pühad ja kuna pea kahe nädala jooksul ei tule meil doonoreid ja ei tule verd sisse, aga välja läheb ikkagi, siis on mõistlik enne pühi oma varud mitmekordistada, et meil ei tekiks probleeme pühade ajal," selgitas Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste.