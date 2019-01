Elu SOOME ARST: küünalde põletamine kahjustab tervist Triin Tael , 19. detsember 2018, 18:50 Jaga:

OHTLIK KÜÜNLALEEK: Sagedane küünalde põletamine võib põhjustada gripi pikka vindumist ning tekitada nakkuste nõiaringi. „See puudutab iseäranis alla viieaastaseid lapsi,“ hoiatab soome nimekas arst Raimo O. Salonen ja manitseb, et kodudes, kus sirgub vastsündinu, ei tohiks üldse küünlaid põletada. Iseäranis ohtlik on mitme küünla põletamine kitsukestes kaminaga korterites. Vida Press/Alamy

Mis oleks jõuluaeg ilma küünlasärata – eriti siis, kui maa on trööstitult must? Kuid nimekas Soome arst väidab, et küünalde põletamine soodustab iseäranis lastel haiguste vindumist ning selle mõju võib võrrelda lausa passiivse suitsetamisega.