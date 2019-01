Jõulud Jõuluroad pühadelauale - keeks, kanamaksapasteet või hoopis pardikoivad meega! Ragne Värk, Marit Kuusk, Katrin Press, erakogu , 22. detsember 2018, 13:27 Jaga:

Pardikoivad mee, hapukapsa ja köögiviljadega Ragne Värk, Marit Kuusk, Katrin Press, erakogu

Igal perel on pühade ajal omad traditsioonid ja tegemised. Üks on aga kindel: mõnus pikk ühine õhtusöök teeb jõuluaja eriliseks. Siin on sulle mõni vihje, mida oma kallitele sel aastal pakkuda!