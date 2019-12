Jõulud VIDEORETSEPT! Nii lihtne on ise tõeliselt head piparkoogitainast teha! Manona Paris | Video: Tatjana Iljina , täna, 12:51 Jaga: M

Foto: Tatjana Iljina

Ärge tulge siin seletama, et ise piparkoogitainast teha on nii hirmus keeruline! See võtab aega vaid pool tundi ning on väga lihtne. Isetehtud tainal on aga hoopis teine mekk, sest sinna lähevad sisse päris ehtne või ja just niipalju maitseaineid, nagu sina ise tahad.