PUUDUTA MIND 60. SAADE | Vatsla vanapagan aitab oma patsiente haavatud tervendaja meetodiga 

Vanapagan on oma elus pidanud silmitsi seisma mitmete raskustega: ta on enamuse oma elust olnud raskes depressioonis ning lisaks sellele kaotas ta oma poja. Heino on hariduselt psühholoog, kuid lisaks teiste aitamisele, on tema suurimaks väljakutseks olnud aidata iseennast, sellega on ta tegelenud viimased 20 aastat.