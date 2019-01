Elu „PUUDUTA MIND“ 59. SAADE | Astroloog Taimi Uuesoo tutvustab meile 13. tähtkuju – Maokandjat Anu Saagim , täna, 09:53 Jaga:

"Puuduta mind" - Taimi Uuesoo; Anu Saagim; Sirje Presnal Tiina Kõrtsini

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 60. saate külalisteks on Maalehe uus astroloog Taimi Uuesoo, kes on horoskoope kirjutanud 22 aastat.