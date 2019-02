Kolme looga „Eesti laulu” finaali pääsenud produtsent ja laulukirjutaja: tähistamise asemel hakkame hoopis finaaliks valmistuma

„Minu filosoofia muusika tegemisel on, et kui tahad teha ägedat muusikat, pead kastist välja mõtlema. Vahel võib keskpärasest lauluideest teha ägeda produktsiooniga midagi, mis saab maailmatipuks. Samamoodi on võimalik super meloodiaideest teha kehva produktsiooniga keskpärane lugu,” selgitab Karl-Ander. Just tänu kastist välja mõtlemisele sündisid artistidega koostöös lood „Without You”, „Coming Home” ning „Strong”, mida võime kuulda juba 16. veebruaril „Eesti laulu” finaalis.