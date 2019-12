Jõulud Sobib ka pidulauale! Valmista jõuluhõnguline mandariini-mojito Laura Strandberg , täna, 10:00 Jaga: M

Mõnus mokteil meeldib nii suurtele kui väikestele Foto: LAURA STRANDBERG

Aastavahetusel võtavad paljudki inimesed midagi kihisevat, kas aga peab? See mokteil ehk alkoholivaba kokteil on mõnus vaheldus tavapärastele jookidele. Väikesed ja suured sõbrad rõõmustavad, sest seal on nii mandariine kui mullivett!