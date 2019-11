Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Tõnis Mägi! Õhtuleht.ee , täna, 07:00 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Täna tähistab oma sünnipäeva laulja, helilooja ja näitleja Tõnis Mägi. Tõnis Mägi on pärit muusikainimeste perekonnas ning tundis muusika vastu huvi juba väga varakult. Pärast keskkooli lõpetamist asus Mägi tööle tehases Punane RET. Ajateenistuse järel Nõukogude armees asus ta vokaalsolistiks ansamblis Baltika. Seejärel on laulnud ka ansamblites Kärjed, Laine, Muusik Seif, 777 ja Ultima Thule. Näitlejana on ta mänginud nimiosa NO99 lavastuses "Kuningas Ubu". 2007.aastal esines Mägi solistina Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdil Tartus. Tema laulu "Koit" valis Eesti rahvas otsesaate "Eesti otsib lemmiklaulu" finaalis 24. mail 2009 võitjaks. Tõnis Mägi on Erakonna Eestimaa Rohelised liige.