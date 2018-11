GALERII | Osmussaare lammastele veetakse hein mandrilt, et loomi talvel mitte adruga toitma hakata 

Heina on Osmussaare 300 lamba ja 30 šoti mägiveise ületalve pidamiseks vaja varuda 300 rulli. Kui karmi talve pole, saavad loomad saarel ise, ilma lisatoitmiseta hakkama. Aga ei saa riskida lootusega, et ehk ei tule käre talv. Kui hein otsas, pole seda talvel enam juurde vedada võimalik, nii et targem on seda saarel varuks hoida.