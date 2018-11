VIDEO | JABUR VÄRK: Tallinna kesklinnas on parkla, kust pole võimalik seadust rikkumata välja sõita 

Torupilli Selver kõrval asub parkla, mida peaasjalikult kasutavad just Selveri kliendid. Viimasel ajal on poodlejatele silma jäänud aga huvitav anomaalia. Parkla liikluskorraldus on nõnda, et sisse saab sõita seadust rikkumata, ent parklast väljuda enam mitte. Teel seisavad ees läbisõitu keelavad sildid.