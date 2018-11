Krimi TUNNISTAJATE MÕJUTAMINE, TÕENDITE HÄVITAMINE: prokuratuuri arvates oleks Gammer ja Hirv vabaduses liiga ohtlikud Eesti Päevaleht , täna, 19:49 Jaga:

Kaader Hubert Hirve ja Pavel Gammeri jõuguliikme kinnipidamisest Keskkriminaalpolitsei

Restorani- ja hotelliäris tegutsevad ettevõtjad Pavel Gammer ja Hubert Hirv on süüdistust oodates olnud vahi all juba kaheksa kuud, sest kohtud on iga kahe kuu tagant leidnud, et nende vabadusse laskmine eeluurimise ajal oleks ohtlik nii uurimisele kui ka tunnistajatele.