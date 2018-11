Välk ja pauk! Teadlased soovitavad kogu maailmale karmi lihamaksu 

Ajakirjas Public Library of Science ONE avaldatud uuringu järgi võiks kallim liha säästa aastaks 2020 koguni 220 000 inimelu ning hoida kokku miljoneid eurosid raviraha.



Nimelt on teised uuringud näidanud, et punase ehk veise, lamba ja sealiha tarvitamine on seotud südameveresoonkonna haiguste, rabanduse, vähi ning suhkruhaiguse riski suurenemisega.



Teadlased arvutasid seetõttu välja, kui peaks liha kallimaks muutuma, et neid numbreid kahandada.