Eesti uudised Tartus surnult leitud noormehe ema lootis viimase hetkeni: peaasi, et pojal eluisu oleks Arvo Uustalu , täna, 18:48

LOOTUSEGA: Veiko kodumaja juures kogunenud noored läksid otsingutele lootusrikkalt. Aldo Luud

Veiko oli Tartus kodunt laupäeva hommikul juba enne kaheksat välja läinud. Rahakott, telefon ja arvuti jäid maha. Ema teada oli tal siiski mõnevõra sularaha taskus ja seetõttu hellitas pisarate äärel olev naine ikka veel lootust, et poeg leitakse, kui paarkümmend inimest kolmapäeva hommikul 26aastast Veikot otsima asusid. „Tal oli tuulejope ja paks pusa seljas, matkal on ta ka telkides maganud,“ rääkis ema, et külma polnud pojal ka öösel põhjust karta.