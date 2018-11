Riigikogulane: meie palk on säästmiseks liiga madal 

Majanduskomisjoni liikmete seas on vaid kaks poliitikut, kes tegelevad korraga aktiivselt investeerimise ja säästmisega, kirjutab portaal raha.geenius.ee. Komisjoni liikmete seas on ka neid, kelle hinnangul on riigikogulase palk liiga madal, et sealt midagi säästa annaks.