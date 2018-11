Juhtkiri | Trump on maailmas uus normaalsus 

Ühelt poolt saab vahevalimistel teada valijate hinnangu senise kahe aasta tegevusele. Teisalt on need eelmäng kahe aasta pärast toimuvatele presidendivalimistele. Eestis on osa reformijaid soovitanud tuua valimised ühele ajale, viidates raha kokkuhoiule. Ameerika süsteem näitab aga, et pidev valimiskampaania, millele meil viidatakse kui millelegi negatiivsele, mis ei lubavat rahulikult tööd teha, ei pruugi olla sugugi halb. Vastupidi, iga natukese aja tagant peetavad valimised hoiavad poliitikuid vormis, nad ei saa hetkekski unustada oma valijate huvisid ja peavad nendega pidevalt arvestama.