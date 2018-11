Seisukoht | Majoneesiraha on ja jääb 

See tähendab, et rahvasaadikud hakkaksid majoneesiraha saama ka siis, kui nad valijatega ei kohtugi. Kuluhüvitis ei ole ju algselt mõeldud palgalisana väidetavalt väikesepalgalistele poliitikutele. Kui riigikogu liige tahab endale ja oma parteile reklaami teha, siis tehku seda oma sissetulekutest.

Ka õpetajatel ja ehitajatel on tööga seotud lisakulud, kuid keegi ei maksa neile lapsevanema või kliendiga kohtumise eest lisaraha. Saati veel sellist, mis ületab nende kuupalga. Riigikogu liikme palk on piisavalt suur, et valijatega kohtumisele oma raha eest majonees või sukad kaasa osta. Ja autoliisingugi võiks ikka igaüks ise kinni maksta. Kui palk on nii väike, et ei jõua banaani osta, siis võib ju sõita ühissõidukiga, mis on tasuta.