Ivo Rull | Šmigun-Vähi ja Baruto kui lihtsameelsete häälte saagikoristajad 

Baruto pani varasuvel oma brändi enampakkumisele, mille võitis Keskerakond. Kristina Šmigun-Vähi valis pikalt tule ja vee ehk Keskerakonna ja Reformierakonna vahel. Viimane tundus talle kindlam valik. Siiri Sisask astus korraks EKREsse ja nüüd ootab uusi kosilasi. Andrus Vaarik liitus sotsiaaldemokraatidega ning Üllar Saaremäe Isamaaga. Võin võtta lusikatäie mett selle peale, et kõnealune trend saab lähikuudel märkimisväärset lisa.

Praeguse riigikogu koosseisu näitel ei saa paraku kuidagi kinnitada, et rahva armastet häältemagnetid osutuksid poliitikutena ka tegijateks. Maire Aunaste, Hardi Volmer, Ain Lutsepp ja Jüri Jaanson on Toompeal mõnusalt tiksunud. Mihkel Raual jätkus elaani mäelt sirge seljaga reaalsusesse tagasi tulla. Kõige kurvem näide on aga telenägu Tanel Talve, kes kujunes riigireformi jutlustajast kiirelt valge maasturiga kuluhüvitiste tarbijaks.