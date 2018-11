VÄGEV VÄRK! New York Timesi ajakirjanik kiidab Kukerpille 

Meie Ameerika sõbrad saatsid meile üllatava kirja! USA juhtiv ajaleht New York Times teatab järgmise uudise:

Nende erikorrespondent Euroopas, kes on spetsialiseerunud külastama ainult erilisi sündmusi, sattus Eestis olles 23. juunil Tallinna Vabaõhu Muuseumi aladel eestlaste jaanipeole. Olles vaimustunud muuseumist ja ürituse korraldamisest ei jätku ta kiitmast publikut ja kahte bändi:

Kukerpillid, keda ta mainib: "Late-night stragglers wound up at a rocking dance party with the accordeon - led folk music ensemble Kukerpillid" (ja osundus meie kodulehele)! Muidugi on teise bändina mainitud Ultima Thulet, kes astus samal õhtul üles teiste arvukate kollektiivide seas ja on samuti väärt ära mainimist sellises maailmakuulsas väljaandes. Ürituse miinuspooleks pidas ta lahjat Saku õlut.

ROKIME TÄIEGA!" kirjutab ansambel oma sotsiaalmeedias.