MEHED TÕSTAVAD MÄSSU: miks peavad isad isadepäeval lapsega tegelema? 

Kuid on ka emasid, kes teistpidi nõutud. „Mina emana olen täpselt sama mõelnud! Seda küll niipidi, et miks emadepäeval mingeid tõeliselt lahedaid üritusi pole, vaid eeldatakse, et emad peavad lastest puhkama või härda näoga kodus kooki sööma. Äärmisel juhul võid koos lastega emadepäeva kontserdile minna – aga kui laps on pisut suurem, siis kontsert talle üldiselt liiga lahe idee ei tundu ja mulle endale tegelikult ka mitte. See ühiskondlik eeldus väsinud argipäevaemadest ja laupäeval-isaga-teha-võib-kõike isadest on kuidagi... meh.”

„See on nii sellepärast, et hea isa on meil endiselt rahvuslik aare, samas kui hea ema on aga tavaline nähtus,” sõnab naiskolleeg, kel kaks last. „Kuniks see dihhotoomia ei lõpe, ei saa ka hea isa õllekasse!”

„Ja nagunii, kui emme viiakse spaasse, siis enamasti koos lastega. Ja isegi kui ta saab sinna ilma, siis hakkab heal emal spaas liumägesid nähes süda valutama, et, oh, küll lastele siin meeldiks! Meie pere teeb asju koos ja õllekasse saab ka lapsed kaasa võtta. Lapsed armastavad väga pubitoitu! Näiteks St Vituses on väga mõnus lastega olla.”

Ringmängud ja puder on okei

„Mis selle üle ikka hädaldada, et mis on isadepäeval ja mis emadepäeval. Peaasi, et midagi tehakse. Lapsega on ju ikka tore koos asju teha,“ sõnab isa, kes päev varem lasteaia isadepäevapeol vapralt nii tantsu- kui lauluharjutused kaasa tegi. „See massaaži ja doominoga päev oleks ju selline tavaline päev.“

Ka teine meeskolleeg nendib, et lasteaias isadepäeva pudruhommikul käia ning koos teiste isade ja lastega ringis tantsida ja laulda pole tema jaoks probleem. Ehkki aimamisi olevat osalevate meeste muietest märgata, et pole nagu päris nende tassike teed - või oleks õigem öelda kannuke õlut. „Mitte, et mulle isadepäev spordisaalis või kaitseväe tankiesitlusel rohkem meeldiks. Pildinäitus isadest koos laste siiraste kommentaaridega oli lasteaias kõige lahedam - teiste laste kommentaare nende isade kohta lugeda muidugi.“

