Raseda naise ja tütred mõrvanud mees pääses surmanuhtlusest 

Ajakiri People kirjutab, et süü tunnistamine ei tulnud 33aastasele Chris Wattsile kergelt. Alles siis, kui tema advokaadid talle selgeks tegid, et arvestades arvukaid tõendeid tema vastu ning ta enda kahtlast käitumist ja valetamist uurimise ajal, ei ole tal teisiti surmanuhtlusest pääsu. Watts olevat väga vihastanud, kuid advokaadid andsid mõista, et tema enda versioon ei ole usutav isegi neile ja tõendeid selle ümber lükkamiseks on piisavalt.

Augustis kadusid 34aastane ja 15. nädalat lapseootel Shanann Watts, 4aastane Bella ja 3aastane Celeste. Chris Watts esines seejärel telekaamerate ees, paludes naisel koju tagasi tulla ning avaldades lootust, et naise-lastega on kõik korras.

Vasakult: Bella, Celeste ja Shanann Watts The Colorado Bureau of Investigation via AP

Samal teemal Maailm Pereisa süüdistatakse kahe pisitütre ja raseda abikaasa tapmises Kui politseinikud ööpäev hiljem leidsid naise mulda maetud surnukeha ning matmispaiga kõrvalt kaks õlimahutit, milles olid laste laibad, muutis Watts kiirelt kurssi. Nüüd polnud ta mitte muretsev, naist koju ootav abikaasa, vaid kangelane, kes tappis laste mõrvari. Tema sõnul tunnistas ta oma naisele, et tal on afäär ja ta soovib lahutust. Naine olevat seepeale nii raevu läinud, et tappis oma lapsed ning Watts pidi tema takistamiseks naise omakorda ära tapma.